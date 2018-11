Rom (AFP) Vor der Küste der italienischen Insel Sardinien sind die Leichen von zwei Flüchtlingen geborgen worden. Wie die Rettungskräfte am Samstag mitteilten, wurden acht weitere Migranten vermisst. Einem Holzboot mit 13 Algeriern an Bord ging demnach am Donnerstag der Treibstoff aus. Die Bootsflüchtlinge forderten Hilfe an, aber zehn von ihnen versuchten Medienberichten zufolge schwimmend das Ufer zu erreichen.

