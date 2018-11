Augsburg (AFP) In Bayern sind durch eine Verpuffung an einem Lagerfeuer drei Menschen schwer verletzt worden. Sie hielten sich nach Polizeiangaben in der Nacht zum Sonntag vor einem Jugendtreff in Tapfheim im schwäbischen Landkreis Donau-Ries auf, als eine Spraydose im Lagerfeuer explodierte.

