Heinsberg (AFP) Beim Zusammenstoß zweier Ultraleichtflugzeuge in Nordrhein-Westfalen ist einer der Piloten ums Leben gekommen. Die beiden Flieger stießen am Samstagnachmittag bei Erkelenz in der Luft zusammen, als eine Maschine startete und sich die andere im Landeanflug befand, wie die Polizei in Heinsberg mitteilte. Ein 70-Jähriger starb noch an der Unfallstelle. Sein Flugzeug war beim Absturz in Brand geraten.

