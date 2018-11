Beirut (AFP) In Ägypten sind seit Ende Oktober nach Angaben von Human Rights Watch (HRW) mindestens 40 Vertreter von Menschenrechtsgruppen festgenommen worden. Sie würden an "unbekannten Orten" festgehalten, kritisierte die Organisation am Sonntag. Viele von ihnen hätten Familien von politischen Gefangenen unterstützt. "Die Unterdrückung durch die ägyptischen Sicherheitsbehörden trifft nun diese mutigen Männer und Frauen." HRW forderte die Behörden auf, offenzulegen, wo die Menschenrechtsvertreter inhaftiert seien.

