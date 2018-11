Hamburg (AFP) Ein Mann hat in Hamburg vier Teilnehmer einer Hochzeitsfeier angegriffen und verletzt. Der nicht eingeladene 30-Jährige ging am Samstagabend vor der Tür des Festsaals zunächst mit Fäusten auf seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und deren Mutter los, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nachdem die 27 und 48 Jahre alten Frauen mit zwei männlichen Hochzeitsgästen zurückkehrten, um den Angreifer zu Rede zu stellen, soll er auch die beiden Männer mit einem Messer angegriffen haben.

