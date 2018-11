München (dpa) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will Horst Seehofer auch als CSU-Chef beerben. Nach Seehofers Rücktrittsankündigung und mehreren Aufforderungen aus der ganzen Partei meldete der 51-Jährige seine Kandidatur an. «Nach reiflicher Überlegung und dem Wunsch vieler Mitglieder entsprechend bin ich bereit, mich in den Dienst der Partei zu stellen», sagte Söder der Deutschen Presse-Agentur in München. Der neue CSU-Vorsitzende soll auf einem Sonderparteitag am 19. Januar gewählt werden.

