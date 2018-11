Baku (AFP) Die Polizei in Aserbaidschan hat mehrere Oppositionelle festgenommen, die am Samstag an die Opfer von antisowjetischen Protesten Ende der achtziger Jahre erinnern wollten. Unter den Festgenommenen sei auch der Vorsitzende der oppositionellen Volksfront, Ali Kerimli, teilte sein Stellvertreter Nureddin Mammadli am Sonntag mit. Der Verbleib der Oppositionellen sei unklar.

