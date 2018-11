Magdeburg (AFP) Ein Pfarrer im Bistum Magdeburg hat 120.000 Euro aus der Kirchenkasse gestohlen und sich selbst angezeigt. Nach eigenen Angaben sei er Internetbetrügern aufgesessen und habe das Geld aus der Pfarreikasse genommen, wie das Bistum am Sonntag mitteilte. Der Pfarrer aus der katholischen Gemeinde St. Elisabeth Ballenstedt zeigte sich demnach am Freitagabend beim Landeskriminalamt Magdeburg selbst an.

