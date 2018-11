München (AFP) Nach der Ankündigung seiner Bewerbung um den CSU-Vorsitz erklärt sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CDU) am Montag öffentlich. Söder will um 12.30 Uhr in München eine Pressekonferenz geben, wie der Verein der bayerischen Landtagspresse mitteilte. Söder galt bereits zuvor als Favorit für die Nachfolge von Horst Seehofer als CSU-Vorsitzender.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.