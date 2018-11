Stockholm (AFP) Die für den Literaturnobelpreis zuständige Schwedische Akademie nimmt für die Vergabe künftig auch externe Juroren auf. Neben den fünf Mitgliedern der Akademie werden dem Nobelpreiskomitee in den kommenden zwei Jahren fünf Experten von außen angehören, teilte die Akademie am Montag in einer kurzen Erklärung mit. Zu ihnen sollen demnach Literaturkritiker, Verleger und Schriftsteller im Alter zwischen 27 und 73 Jahren gehören.

