Berlin (AFP) Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl im Mai, Katarina Barley, hat die Bedeutung der EU für Frieden und Wohlstand in Europa hervorgehoben. "Wir müssen klar machen, wofür diese EU da ist und was auf dem Spiel steht", sagte Barley nach Sitzungen der SPD-Gremien am Montag in Berlin. Dabei wurde erstmals über ein Eckpunktepapier der SPD zur Europapolitik diskutiert, das in den kommenden Wochen in der Partei weiter beraten werden soll.

