Düsseldorf (AFP) Das Verhältnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern in Deutschland ist überwiegend gut: In fast neun von zehn Firmen kommen Betriebsrat und Geschäftsleitung einer Umfrage zufolge ganz gut miteinander aus. 85 Prozent der Arbeitnehmervertretungen beurteilen ihr Verhältnis zur Chefetage als mindestens befriedigend, wie die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung am Montag in Düsseldorf mitteilte. Zehn Prozent stufen es als sehr gut ein, weitere 50 Prozent als gut.

