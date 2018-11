London (AFP) Vor den weiteren Brexit-Verhandlungen mit Brüssel hat sich die britische Premierministerin Theresa May die Unterstützung der heimischen Wirtschaft für ihren Plan zum EU-Ausstieg gesichert. "Wir haben eine intensive Verhandlungswoche vor uns", sagte May am Montag auf der Jahreskonferenz des Industrieverbands CBI in London. Sie sei zuversichtlich, alle offenen Fragen klären zu können und mit einem fertigen Abkommen vor das Parlament treten zu können, fügte sie hinzu.

