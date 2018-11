Berlin (AFP) Das Bundesinnenministerium hat seine Pläne zur Beschleunigung von Abschiebungen gegen Kritik verteidigt. Das Ziel sei, sogenannte Dublin-Überführungen zu vereinfachen und zu verbessern, sagte Ministeriumssprecherin Eleonore Petermann am Montag in Berlin. Sie verwies auf eine Koordinierungsrunde von Bund und Ländern, bei der vereinbart worden sei, dass die Überstellung von Flüchtlingen in andere EU-Staaten beschleunigt werden solle.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.