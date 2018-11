Berlin (AFP) Die Linken-Politikerin Sevim Dagdelen weist der Bundesregierung wegen der gestiegenen Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien eine Mitverantwortung für den Krieg im Jemen zu. "Statt wie angekündigt die Rüstungsexporte an Riad zu stoppen, wurden allein im ersten Halbjahr 2018 mehr Kriegswaffen an Saudi Arabien ausgeliefert als im gesamten Vorjahr", sagte die stellvertretende Vorsitzende der Linken-Fraktion der Nachrichtenagentur AFP am Montag in Berlin.

