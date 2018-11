Brüssel (AFP) Die EU will den geplanten Austrittsvertrag mit Großbritannien zum Brexit nicht mehr verändern. Es sei der "bestmögliche Kompromiss" gefunden worden, sagte der österreichische Europaminister Gernot Blümel, dessen Land derzeit den EU-Vorsitz innehat, am Montag in Brüssel. "Ich gehe davon aus, dass der Scheidungsvertrag, so wie er jetzt auf dem Tisch liegt, auch beschlossen wird."

