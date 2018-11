Frankfurt/Main (AFP) Die Exporte der deutschen Maschinenbauer sind in den ersten neun Monaten des Jahres nominal um 5,2 Prozent gestiegen. Sie erhöhten sich damit um 6,5 Milliarden Euro auf 131,9 Milliarden Euro zu, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Montag in Frankfurt am Main unter Berufung auf das Statistische Bundesamt mitteilte. China war im laufenden Jahr der wichtigste Exportmarkt.

