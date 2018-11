Berlin (AFP) Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich dagegen ausgesprochen, die Annahme des UN-Migrationspaktes zu verschieben. "Das halte ich für vollkommen falsch", sagte Günther am Montag in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen". Gesundheitsminister Jens Spahn, der für den CDU-Parteivorsitz kandidiert, hatte am Wochenende eine Abstimmung auf dem CDU-Bundesparteitag über den Umgang mit dem UN-Flüchtlingspakt gefordert. "Notfalls" werde Deutschland den Pakt später annehmen.

