Bad Kreuznach (AFP) Ein Jäger hat in Rheinland-Pfalz eine 86-jährige Frau in ihrem Garten durch einen Schuss tödlich verletzt. Der 60-Jährige nahm am Sonntagnachmittag in Dalberg an einer Jagd teil, als das Unglück passierte, wie die Polizei in Bad Kreuznach am Montag mitteilte. Der erfahrene Jäger war allein unterwegs und feuerte zunächst einen Schuss auf ein Wildschwein und danach einen weiteren auf einen Frischling ab.

