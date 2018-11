Astana (AFP) Russland, die Türkei und der Iran wollen Ende November in Astana erneut über eine Beilegung des Konfliktes in Syrien beraten. Die Gespräche wurden für den 28. und 29. November in der kasachischen Hauptstadt angesetzt, wie die Behörden des zentralasiatischen Landes am Montag mitteilten. Hauptthema solle dabei das Schicksal der Provinz Idlib im Nordwesten Syriens sein.

