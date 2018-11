Moskau (AFP) Der russische Präsident Wladimir Putin hat erneut Vorwürfe einer Einmischung seines Landes in die US-Präsidentschaftswahlen 2016 zurückgewiesen. US-Vizepräsident Mike Pence habe Putin vergangene Woche am Rande eines Gipfels des Verbands südostasiatischer Nationen (Asean) mit dem Vorwurf konfrontiert, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Sonntagabend im russischen Staatsfernsehen.

