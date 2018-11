Paris (AFP) Nach der Festnahme von Renault-Nissan-Chef Carlos Ghosn in Japan will der Verwaltungsrat des französischen Autoherstellers "so schnell wie möglich" tagen. Das Gremium erklärte am Montag in Paris, es erwarte "präzise Informationen" von dem Konzernchef. Ihm wird nach Angaben von Nissan unter anderem Veruntreuung vorgeworfen. Der japanische Autobauer will bereits am Donnerstag über eine Trennung von dem Manager entscheiden.

