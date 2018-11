Brüssel (AFP) Nach der Einigung von Deutschland und Frankreich auf Eckpunkte für einen eigenen Haushalt der Eurozone hat sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zuversichtlich gezeigt, dass das Vorhaben stärkere Unterstützung in der Währungsunion erhält. "Ich hoffe, dass wir viele andere überzeugen können", sagte Scholz am Montag vor einem Sondertreffen der EU-Finanzminister zur Reform der Währungsunion. Durch die Einbindung in den mehrjährigen EU-Haushalt seien die Chancen auf eine Einigung "viel besser als noch vor einiger Zeit".

