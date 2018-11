Berlin (AFP) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei einem Staatsbesuch in Südafrika den verstorbenen Anti-Apartheid-Kämpfer Nelson Mandela als "strahlendes Symbol der Versöhnung und der Menschlichkeit" gewürdigt. Auch für ihn persönlich sei Mandela "ein Vorbild als Staatsmann und als Mensch", sagte Steinmeier am Montag laut Redemanuskript bei einer Rede in Johannesburg.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.