Paris (AFP) Die Unesco hat von der internationalen Gemeinschaft deutlich größere Anstrengungen zur Integration von Flüchtlingskindern in Schulen gefordert. Alleine in Deutschland würden rund 42.000 Lehrer zusätzlich benötigt, heißt es in einem am Dienstag in Paris vorgestellten Bericht der Kultur- und Bildungsorganisation der Vereinten Nationen.

