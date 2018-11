Tokio (AFP) Nach der Festnahme seines Verwaltungsratsvorsitzenden Carlos Ghosn will der japanische Autobauer Nissan am Donnerstag über eine Trennung von dem Manager entscheiden. Das kündigte Nissan-Geschäftsführer Hiroto Saikawa am Montag an. Ghosn sei seiner Kenntnis nach festgenommen worden, sagte Saikawa.

