Berlin (AFP) In Jena hat sich Berichten zufolge ein Familiendrama mit mehreren Toten ereignet. In einer Wohnung in der thüringischen Stadt seien am Montag vier Leichen entdeckt worden, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Angaben über Geschlecht und Alter der Opfer sowie die Todesumstände machte sie aber nicht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauerten demnach am Abend an.

