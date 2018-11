Washington (AFP) Das Weiße Haus hat im Streit mit dem Sender CNN nachgegeben und die Akkreditierung des Reporters Jim Acosta wieder vollumfänglich in Kraft gesetzt. Der Presseausweis Acostas sei "wiederhergestellt", teilte die Sprecherin des US-Präsidialamts, Sarah Sanders, am Montag in Washington mit. CNN zog daraufhin nach eigenen Angaben die von dem Sender bei einem Bundesgericht eingereichte Klage gegen das Weiße Haus zurück.

