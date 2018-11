Sankt Augustin (dpa) - Am Kölner Airport findet kommende Nacht die bisher größte Anti-Terror-Übung auf einem deutschen Flughafen statt. Auf dem Köln/Bonn Airport soll dann ein islamistischer Terroranschlag simuliert werden. Ein solches Szenario sei angesichts der abstrakt erhöhten Gefährdungslage in Deutschland jederzeit denkbar, auch wenn es derzeit keine konkreten Hinweise auf solche Anschlagsplanungen gebe, heißt es von der Bundespolizei. An der Übung beteiligen sich etwa 1000 Polizistinnen und Polizisten. Der Flugbetrieb bleibt von der Übung unbeeinträchtigt.

