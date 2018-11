Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat den Anschlag in Kabul mit mindestens 50 Toten scharf verurteilt. Das Auswärtige Amt sprach am Dienstagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter von "menschenverachtendem Terror". Den Opfern und Angehörigen der Attacke in der afghanischen Hauptstadt sprach das Außenministerium sein Mitgefühl aus. Zugleich bekräftigte das Auswärtige Amt, den afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani im Friedensprozess weiter unterstützen zu wollen.

