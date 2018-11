Berlin (AFP) Die Grünen vermissen in der Haushaltsplanung von Union und SPD erforderliche Mittel für den Klimaschutz. "Für die Klimarettung gibt es ein paar Millionen im Haushalt, für die Zerstörung des Klimas gibt es zig Milliarden", sagte der Grünen-Haushaltsexperte Sven Christian Kindler am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. So verschwende die Bundesregierung weiterhin mehr als 50 Milliarden Euro für klimaschädliche Subventionen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.