Oslo (AFP) In Norwegen ist ein junger Mann wegen sexueller Belästigung und Missbrauchs von rund 300 Jugendlichen angeklagt worden. "Es ist der bislang größte Missbrauchsfall in Norwegen", erklärte Generalstaatsanwalt Guro Hansson Bull am Dienstag. Medienberichten zufolge muss sich der etwa 20 Jahre alte Mann auch wegen Vergewaltigung vor Gericht verantworten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.