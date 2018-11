Köln (AFP) Durch ein Missgeschick ist bei Bauarbeiten in Köln tonnenweise Schotter von einer Bahnbrücke auf eine darunterliegende Straße gestürzt. Wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Montagabend mitteilte, erlitt eine 31-jährige Autofahrerin einen Schock. Ihr Wagen wurde trotz eines Ausweichmanövers getroffen.

