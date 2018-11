Berlin (AFP) Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) begrüßt die Verständigung der EU auf gemeinsame Regeln, um ausländische Beteiligungen an europäischen Firmen besser zu kontrollieren. Es handle sich um einen wichtigen Schritt, um sensible Industriebereiche vor staatlich gelenkten Übernahmen zu schützen, erklärte Altmaier am Mittwoch. Am Dienstag hatten sich Vertreter der Mitgliedstaaten, Parlament und Kommission auf einen Gesetzentwurf geeinigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.