Düsseldorf (AFP) Ein für kommenden Dienstag geplanter Dieselgipfel in Brüssel ist einem Medienbericht zufolge wegen der Absage von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geplatzt. Wie das "Handelsblatt" in seiner Online-Ausgabe am Mittwoch berichtete, informierte die EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska die 13 eingeladenen EU-Länder. Es sei "sinnlos", ein solches Treffen ohne den Staat mit der größten Automobilindustrie auszurichten, sagte sie der Zeitung. Das Treffen soll nun auf Ebene von Fachexperten stattfinden.

