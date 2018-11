Tokio (AFP) Ein Gericht in Tokio hat japanischen Medienberichten vom Mittwoch zufolge den Polizeigewahrsam für Renault-Chef Carlos Ghosn um zehn Tage verlängert. Nach Ghosns Festnahme am Montag hatte die Staatsanwaltschaft 48 Stunden Zeit, offiziell Strafanzeige zu erstatten, ihn frei zu lassen oder eine zehntägige Verlängerung des Gewahrsams zu beantragen, um den Automobil-Manager weiter zu befragen. Sowohl das zuständige Gericht in Tokio, als auch die Staatsanwaltschaft wollten die Berichte zunächst nicht bestätigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.