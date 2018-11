Nairobi (AFP) Eine bewaffnete Bande hat eine Italienerin in einem Dorf im Südosten Kenias entführt. Die Angreifer hätten "wahllos" auf die Einwohner gefeuert, bevor sie die 23-Jährige mitnahmen, erklärte die Polizei am Mittwoch. Dabei seien fünf Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder. Der Vorfall ereignete sich demnach am Dienstagabend in Chakama im Küstendistrikt Kilifi. Die Italienerin war dort für eine Hilfsorganisation tätig.

