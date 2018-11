Ankara (AFP) Ein Gericht in Ankara hat am Mittwoch drei Angeklagte wegen eines blutigen Anschlags in der türkischen Hauptstadt im März 2016 zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Mehmet Veysi Dolasan wurde der "Ermordung von 36 Menschen" und des Angriffs auf die "staatliche Einheit" schuldig befunden, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Sebahattin Karakoc und Azamettin Karakoc wurden wegen Störung der staatlichen Einheit verurteilt.

