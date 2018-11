Duschanbe (AFP) Im zentralasiatischen Tadschikistan ist nach Angaben aus Justizkreisen ein Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) wegen eines tödlichen Angriffs auf westliche Fahrradtouristen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 33-jährige Hussein Abdusamadow sei am Mittwoch für schuldig befunden worden, den Angriff auf die Touristen organisiert zu haben, sagte ein Gerichtsvertreter der Nachrichtenagentur AFP. Abdusamadow wurde demnach in mehreren Punkten schuldig gesprochen, darunter Terrorismus.

