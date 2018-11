Tripolis (AFP) Nach tagelangem Tauziehen haben Sicherheitskräfte in Libyen dutzende Flüchtlinge mit Gewalt von einem Handelsschiff im Hafen von Misrata geholt. 79 Migranten wurden von dem unter panamaischer Flagge fahrenden Frachter "Nivin" gebracht, wie Menschenrechtsorganisationen am Mittwoch berichteten. Die Menschen hatten sich aus Angst vor Haft und Folter in Libyen geweigert, die "Nivin" freiwillig zu verlassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.