London (AFP) Die britische Premierministerin Theresa May will nach eigenen Angaben am Samstag zu weiteren Brexit-Gesprächen nach Brüssel zurückkehren - einen Tag vor dem dortigen EU-Sondergipfel. Bei den Treffen am Samstag, unter anderem mit dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, werde es darum gehen, wie das Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union im Interesse aller Briten bewerkstelligt werden könne, sagte die Regierungschefin am Mittwoch in einem von mehreren britischen Sendern ausgestrahlten Video aus Brüssel. Am kommenden Sonntag findet in Brüssel ein EU-Sondergipfel zum Brexit statt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.