Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt trotz der Vorbehalte Spaniens wegen Gibraltar auf eine Einigung zum Brexit-Vertrag bis zum EU-Sondergipfel am Sonntag. Sie könne noch nicht genau sagen kann, wie dieses Thema gelöst werden könne, sagte die Kanzlerin am Mittwoch in der Haushaltsdebatte des Bundestages. Sie hoffe aber, dass es bis Sonntag gelöst werde.

