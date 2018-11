Paris (AFP) Durch Handelsspannungen und hohe Ölpreise dürfte sich das Wachstum in Deutschland und weltweit weiter abschwächen: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) rief die Mitgliedsländer in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Wirtschaftsausblick auf, sich "auf schwerere Zeiten" einzurichten. In Deutschland sieht die OECD aber auch positive Tendenzen - etwa durch allgemein steigende Löhne, die den privaten Konsum ankurbeln.

