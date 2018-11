Wiesbaden (AFP) Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat den geplanten Pakt für den Rechtsstaat konkretisiert. Auf der Herbsttagung des Bundeskriminalamts (BKA) beschrieb Seehofer am Mittwoch in Wiesbaden ein Drei-Säulen-Modell. Demnach sollen bei Polizei und Justiz zum einen das Personal aufgestockt und zum anderen die Ausstattung mit Blick auf die Digitalisierung verbessert werden. Ein erster Schritt sei das Programm "Polizei 2020", bei dem die IT modernisiert werden soll, sagte Seehofer.

