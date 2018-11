Moskau (AFP) Ein startendes Flugzeug hat auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo einen Menschen erfasst und tödlich verletzt. Der 25-jährige Passagier habe sich am Dienstagabend auf der Startbahn aufgehalten und sei vor eine Boeing 737 geraten, teilte das russische Ermittlungskomitee am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Russische Nachrichtenagenturen berichteten, der Mann sei auf einem Zwischenstopp in Moskau gewesen und habe sich an Bord seines vorherigen Fluges eine Schlägerei geliefert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.