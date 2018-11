Wiesbaden (dpa) - Nach mehreren Gerichtsurteilen zu Fahrverboten für ältere Diesel-Fahrzeuge in Städten ist erstmals ein Vergleich möglich. Die Verhandlungen zu Fahrverboten in Darmstadt vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden sind am Mittwoch ohne ein Urteil beendet worden. Die Deutsche Umwelthilfe und das Land Hessen treten nun in Vergleichsverhandlungen. Das Gericht legte den Verkündungstermin auf den 19. Dezember fest. Darmstadt hatte bis zuletzt gehofft, mit ihrem «Green City Plan» Fahrverbote verhindern zu können.

