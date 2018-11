Paris (AFP) Bei einem Anschlag auf eine französische Bohrfirma im Niger sind nach Angaben des Unternehmens acht Menschen getötet worden. Die Gesellschaft Foraco sprach in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung von einem "Terroranschlag" bei Wasserbohr-Arbeiten in dem Ort Toumour. Dabei seien sieben Mitarbeiter und ein Ministeriumsbeamter getötet worden, hieß es. Fünf weitere Menschen seien zum Teil schwer verletzt worden.

