Halle (AFP) Die Kandidaten für den künftigen CDU-Vorsitz haben vor einem vorschnellen Ausstieg aus der Kohle gewarnt. Auf keinen Fall dürfe zugelassen werden, dass wir "auf Teufel komm raus" aussteigen, sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Donnerstagabend auf einer Regionalkonferenz mit der CDU-Basis in Halle. Bevor nicht klar sei, dass es neue Strukturen in den ostdeutschen Braunkohlerevieren und Zukunftsperspektiven mit den dort lebenden Menschen gebe, könne es keinen Ausstieg geben.

