London (AFP) Die britische Küstenwache hat im Ärmelkanal in der Nacht zum Donnerstag 14 Migranten aufgegriffen. Damit sei die Zahl der Bootsflüchtlinge binnen zwei Wochen auf 78 gestiegen, erklärte das Innenministerium in London. Demnach versuchten die Geretteten an Bord von zwei kleinen Booten nach Großbritannien zu gelangen.

