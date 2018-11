Kopenhagen (AFP) Nach Deutschland hat auch Dänemark seine Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien wegen der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi gestoppt. Die Regierung setze alle Verkäufe von Waffen und militärischer Ausrüstung an das Königreich aus, sagte Außenminister Anders Samuelsen am Donnerstag in Kopenhagen. "Ich hoffe, dass die dänische Entscheidung ein zusätzliches Momentum schaffen kann." Weitere Sanktionen gegen Saudi-Arabien sind nach Angaben eines Ministeriumssprechers derzeit nicht geplant.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.